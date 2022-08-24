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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نشاط القطاع الخاص الأمريكي ينكمش بأسوأ وتيرة في 18 شهرا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - وكالات – انكمش نشاط القطاع الخاص الأمريكي لثاني شهر على التوالي في أغسطس، مسجلا أضعف مستوى في 18 شهرا.
ويأتي الانكماش في نشاط القطاع الخاص لأكبر اقتصاد في العالم بسبب التراجع الواضح بقطاع الخدمات، وسط طلب ضعيف، في مواجهة التضخم وتشديد الأوضاع المالية.
وهبط مؤشر “ستاندر آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات، في القراءة الأولية لشهر أغسطس إلى 45، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021، من قراءة نهائية بلغت 47.7 في يوليو.
وتشير القراءة تحت مستوى 50 إلى انكماش في النشاط.
وكان الهبوط ملحوظا في الخدمات، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات بالقطاع إلى 44.1 من 47.3 الشهر الماضي.
وهبط مقياس نشاط القطاع الصناعي إلى 51.3 من 52.2 في يوليو.
وكان الاقتصاد الأميركي قد انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، مما يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود.
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