الزراعة: لم تصلنا إخطارات رسمية برفض شحنات مصرية في ليبيا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد عن رفض الحجر الزراعي الليبي شحنات جوافة مصرية، مؤكدة أنه لم يتم تصدير أية شحنات لمحصول الجوافة إلى ليبيا نهائيا منذ بداية هذا العام.

وذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ليبيا هذا العام، حتى منتصف أغسطس الجاري، بلغت حوالي 63 ألفا و 181 طنا.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إن حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ليبيا متميزة، ولا تواجه أية عوائق، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال عام 2020 حوالي 61 ألفا و 900 طن، وخلال عام 2021 بلغت حوالي 89 ألفا و795 طنا.

وأشار العطار إلى تصدير 9 شحنات من الفلفل إلى دولة ليبيا هذا العام ولم يصل أية إخطارات رسمية برفض أية شحنات حتى الآن.

كما لفت إلى أنه لم يتم فحص أو تصدير أية شحنات زراعية سواء فلفل أو غيره من منفذ السلوم إلى ليبيا للشركة المذكور اسمها في البيانات المنسوبة إلي السلطات الليبية والمتداولة علي صفحات التواصل الاجتماعي؛ “مما يؤكد أن هذه الشحنة المشار إليها لم يتم تصديرها بالطرق القانونية حيث أنه لم يتم فحصها من الحجر الزراعي المصري”.