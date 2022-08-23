نقل الطالبات جامعة المجمعة.. الرابط عشان الاشتراك فيها إلكتروني من هنا

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طريقة التسجيل لنقل الطالبات جامعة المجمعة

رياض - احمد صلاح - قامت جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء التسجيل في خدمة النقل من خلال الحافلات لكليات الجامعة لكل الطالبات، وهذا طبقاً لخطوط سير محددة ومعتمدة للعام الجامعي الجديد 1444.

وكشفت الجامعة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأن الطالبات الذين يريدون الاشتراك في خدمة النقل من خلال الحافلات إلى كليات الجامعة عليهم التسجيل والتحديث عن طريق هذا الرابط، ووجهت الجامعة للطالبات الذين لديهم أي استفسار أن يتواصلوا مع الجامعة من خلال هذا الرابط الإلكتروني.

وأشارت الجامعة من خلال موقعها الإلكتروني أن خدمات النقل الجامعي من المنازل إلى جميع كليات جامعة المجمعة في مواقعها المختلفة، وهذا طبقاً إلى خطوط السير المعتمدة إلى العام الجامعي، وجاءت بغرض توفير ما يخدم العملية التعليمية لتوفير كل سبل الراحة والانتقال لكل طالبات الجامعة.