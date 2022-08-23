اتفاق مصر مع صندوق النقد.. قربت خلاص وحقيقة حسمها مصير الشروط الصعبة

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اتفاق مصر مع صندوق النقد يقترب من النهاية

رياض - احمد صلاح - جاء تصريح من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس عن آخر المستجدات الرسمية التي تتعلق بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، وقال “الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بخصوص تمويل جديد من صندوق النقد الدولي”، وذلك جاء بخصوص برنامج جديد للتعاون بغرض الإصلاح الاقتصادي وتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتقوم مصر بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج تعاون جديد مصاحب بتمويل يساعد في سد الفجوة التي تعاني منها مصر، وهي المفاوضات التي حصلت على وقت طويل من شهر مارس الفائت، وتشهد كل ما يظهر بعض التعثر والنقاط الخلافية داخل البرنامج.

وحرصت مصر على طلب دعم من الصندوق لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل في نهاية مارس بعد حوالي شهر من بدء انتشار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي التي رفعت أسعار السلع والطاقة، وبشكل خاص القمح والبترول الذي يعتبر مصر من اكبر الدول المستوردة له.