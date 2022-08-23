عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.. لسه ثابت على زيادته

تقلبات الذهب في مصر والعالم
ويتأثر سعر الذهب كثيراً بكل ما يوجد حوله من متغيرات وتقلبات في مصر والعالم بأكمله، ويعلن عنه بشكل مستمر البورصة المصرية والعالمية، وهو يقدم لجميع العملاء الذين يريدون الحصول عليه بشكل مستمر لأنه من الملذات الآمنة والاستثمارات المميزة في الوقت الحالي.
سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
وشهد سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية ارتفاع بقيمة 5 جنيهاً واستقر على هذا الارتفاع مع ختام اليوم في كل الأسواق والمحلات المخصصة لبيعه، والأوقية سعرها ارتفع عالمياً وقت النشر لـ 1742 دولار، وهو كان يسجل أثناء تعاملات الثلاثاء حوالي 1735 دولاراً، ويعد من أكثر المعادن الهامة.
سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 قيمة 1228 جنيهاً.
سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1075 جنيهاً.
سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 921 جنيهاُ.
سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 نحو 716 جنيهاً.
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 8600 جنيهاً.