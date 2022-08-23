انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.. لسه ثابت على زيادته والان مع التفاصيل

تقلبات الذهب في مصر والعالم

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 على الارتفاع الذي ظهر عليه مع بداية التعاملات، ويبحث عنه بشكل يومي جميع الأشخاص في كل مكان، وتقدمه البورصة بشكل يومي في بداية ومنتصف ونهاية التعاملات.

ويتأثر سعر الذهب كثيراً بكل ما يوجد حوله من متغيرات وتقلبات في مصر والعالم بأكمله، ويعلن عنه بشكل مستمر البورصة المصرية والعالمية، وهو يقدم لجميع العملاء الذين يريدون الحصول عليه بشكل مستمر لأنه من الملذات الآمنة والاستثمارات المميزة في الوقت الحالي.

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

وشهد سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية ارتفاع بقيمة 5 جنيهاً واستقر على هذا الارتفاع مع ختام اليوم في كل الأسواق والمحلات المخصصة لبيعه، والأوقية سعرها ارتفع عالمياً وقت النشر لـ 1742 دولار، وهو كان يسجل أثناء تعاملات الثلاثاء حوالي 1735 دولاراً، ويعد من أكثر المعادن الهامة.

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 قيمة 1228 جنيهاً.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1075 جنيهاً.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 921 جنيهاُ.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 نحو 716 جنيهاً.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 8600 جنيهاً.