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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يقفز أكثر من 3 دولارات للبرميل بفعل خفض محتمل لإمدادات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:10 مساءً - – قفزت أسعار النفط أكثر من 3 دولارات للبرميل خلال التعاملات يوم الثلاثاء بعد أن طرحت السعودية فكرة تخفيضات في إنتاج تحالف أوبك+ لدعم الأسعار ومع احتمال هبوط في مخزونات الخام الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الاثنين نقلا عن تعليقات أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أوبك+ لديها السبل للتعامل مع التحديات بما يشمل خفض الإنتاج.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 3.41 دولار، أو 3.5%، إلى 99.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش.
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.74 دولار، أو 4.1%، إلى 94.10 دولار للبرميل.
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