السيسي يستقبل قادة الإمارات والأردن والبحرين في قصر الرئاسة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 08:08 مساءً - دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.