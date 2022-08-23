مال وأعمال

أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وعيار 21 عند 1075 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وعيار 21 عند 1075 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بسكل طفيف بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية إلى مستوى 1736 دولارًا، بفعل صعود الدولار ، وترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل، بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة.

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وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 1075 جنيهًا.

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وكانت الأسعار قد شهدت أمس تقلبات سعرية في نطاق ضيق، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 1068 جنيهًا، ولامس مستوى 1075 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1072 جنيهًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 1229 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 922 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 717 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8600 جنيه.

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وأشار إلى أن من المتوقع أن تتعرض أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري لحالة من التذبذب وسط ترقب كلمة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال ملتقى Jackson Hole الاقتصادي السنوي يوم الجمعة المقبل، والتي قد تحمل بعض الرسائل حول توجهات التغير في السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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