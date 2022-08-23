أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وعيار 21 عند 1075 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وعيار 21 عند 1075 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بسكل طفيف بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية إلى مستوى 1736 دولارًا، بفعل صعود الدولار ، وترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل، بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 1075 جنيهًا.
وكانت الأسعار قد شهدت أمس تقلبات سعرية في نطاق ضيق، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 1068 جنيهًا، ولامس مستوى 1075 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1072 جنيهًا.
وأضاف أن عيار 24 سجل 1229 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 922 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 717 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8600 جنيه.
وأشار إلى أن من المتوقع أن تتعرض أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري لحالة من التذبذب وسط ترقب كلمة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال ملتقى Jackson Hole الاقتصادي السنوي يوم الجمعة المقبل، والتي قد تحمل بعض الرسائل حول توجهات التغير في السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
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