مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال يبحث تطوير شركات القابضة للأدوية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يبحث تطوير شركات القابضة للأدوية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 07:09 مساءً - رنا ممدوح _ التقى محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مع الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور جمال عوض العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار بالشركة القابضة.

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وقدم الدكتور أشرف الخولي عرضًا حول محفظة الشركات التابعة ومنتجاتها من المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية والخامات الدوائية، والحصة التي تستحوذ عليها في سوق الدواء المحلي وموقف الصادرات، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات العالمية بتصنيع بعض منتجاتها على خطوط إنتاج الشركات التابعة.

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وشمل العرض الموقف التنفيذي لمشروع GMP في شركات الدواء الإنتاجية التابعة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، وآخر التطورات بالنسبة لمشروع إنتاج بعض المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية الفعالة بالتعاون مع شريك محلي من القطاع الخاص ومستثمر أجنبي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن صناعة الأدوية تمثل أحد القطاعات الصناعية الحيوية والمهمة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الدراسات والبحوث العلمية لمواكبة التطور في هذه الصناعة عالميًا، وتنويع المزيج الإنتاجي لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة وذات طلب مرتفع، مع اتباع أساليب بيع وتسويق حديثة للمنتجات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للشركات سواء الإنتاجية أو العقارية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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