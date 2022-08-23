انت الان تتابع خبر اليورو يواصل التراجع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجع اليورو بالسوق الأميركية، الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع مقابل الدولار الأميركي، مسجلا مستوى أدنى جديد في 20 عاما، بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية في أوروبا، خاصة أزمة الوقود ونقص إمدادات الغاز الطبيعي.



وبحسب وول ستريت جورنال تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4 بالمئة إلى 0.9899 دولار الأدنى منذ كانون الأول 2002، من سعر افتتاح التعاملات عند 0.9942 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم، عند 0.9950 دولار.



وفقد اليورو بالأمس، نسبة 1.0 بالمئة مقابل الدولار، في ثالث خسارة يومية على التوالي، بعد قرار جديد لروسيا خاص بإمدادات الغاز إلى أوروبا.