انت الان تتابع خبر مهم حول إنخفاض على فواتير الكهرباء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغ نحو 1.5 مليون عداد تم تسجيلها للاستفادة من التعرفة المدعومة، وفق الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة، تحرير القاق، الثلاثاء.وأضافت القاق، أن" 90 من فواتير الكهرباء المنزلية المسجلة للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لم يطرأ عليها أي تغيير "بل على العكس انخفض بعضها".وأشارت، إلى أن العوائد الناجمة عن إعادة هيكلة التعرفة وجهت نحو دعم القطاعات الإنتاجية؛ ولن يتم تحويل أي عوائد إلى الخزينة العامة أو شركة الكهرباء الوطنية.ونوهت خلال تصريحات لـ "المملكة"، إلى أن أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على قيم فواتير الكهرباء للقطاع الصناعي انخفضت بنسبة 10%، والصناعي المتوسط بنسبة 14.6%. فيما وصل إجمالي الانخفاض في قيمة فواتير الكهرباء الصادرة للقطاعات الإنتاجية نحو 8.5 مليون دينار.الهيئة، أشارت إلى أنه وبحسب دراسة صدرت مؤخرا عن غرفة صناعة الأردن بشأن الصناعات الوطنية ومدى تأثرها بارتفاع أسعار الطاقة، أفادت بأن تخفيض أسعار الكهرباء بنسبة 10% على القطاع الصناعي سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج بنسبة 2% ما يعني توفير 10 آلاف فرصة عمل.وأكدت الهيئة أن الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات الاستفادة من التعرفة المدعومة لن يتم إغلاقه مستقبلاً.