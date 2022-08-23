مال وأعمال

صادرات أوكرانيا الغذائية تتراجع إلى النصف منذ بداية الغزو…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات أوكرانيا الغذائية تتراجع إلى النصف منذ بداية الغزو… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:07 مساءً - – أظهرت بيانات من وزارة الزراعة الأوكرانية انخفاض صادرات السلع الزراعية الرئيسية للبلاد بمقدار النصف تقريبا منذ بدء الغزو الروسي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

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بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير، واصفة إياه “بعملية عسكرية خاصة”. ونتيجة للقتال، أغلقت الموانئ البحرية الأوكرانية، مما ترك كميات هائلة من المحاصيل إما غير محصودة أو مدمرة.

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وأظهرت بيانات الوزارة التي صدرت في وقت متأخر من مساء الاثنين أن الصادرات الزراعية بين 24 فبراير و15 أغسطس تراجعت إلى عشرة ملايين طن من حوالي 19.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات أنه في تلك الفترة، صدرت أوكرانيا 3.8 مليون طن من الذرة و1.4 مليون طن من بذور دوار الشمس ونحو مليون طن من زيت دوار الشمس ونحو 640 ألف طن من القمح.

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ومن المتوقع أن ينخفض محصول الحبوب في أوكرانيا في عام 2022 إلى حوالي 50 مليون طن من مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021.

في نهاية يوليو، فتحت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

لكن حتى مع فتح الموانئ كانت الصادرات الزراعية الأوكرانية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الغزو الروسي ، إذ كانت البلاد تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا.

وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إن صادرات الحبوب في موسم 2022-2023 حتى 19 أغسطس انخفضت 51.6 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 2.99 مليون طن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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