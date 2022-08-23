مال وأعمال

كندا تدرس الجدوى الاقتصادية لصادرات مباشرة للغاز الطبيعي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كندا تدرس الجدوى الاقتصادية لصادرات مباشرة للغاز الطبيعي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:11 مساءً - – قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين إن كندا تبحث الجدوى الاقتصادية لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أوروبا من ساحلها الشرقي.

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ومتحدثا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في مونتريال، قال ترودو “سنفعل ما في وسعنا” للمساهمة في المعروض العالمي من الطاقة عن طريق زيادة القدرات في الأجل القصير.

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وقال ترودو إن كندا “ستستكشف أيضا سبلا لمعرفة ما إذا كان من المفيد تصدير الغاز الطبيعي المسال وما إذا كانت هناك جدوى في مجال الأعمال لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أوروبا… المشاورات الاقتصادية جارية بين شركات في كندا وفي ألمانيا.”

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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