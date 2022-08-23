الذهب يواصل التراجع مع ارتفاع الدولار والمخاوف حيال الفائدة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:11 مساءً - وكالات – تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الإثنين بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي وتجدد القلق بشأن قرارات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.77% إلى 1734.31 دولار للأونصة بعد أن انخفضت إلى أقل مستوى منذ السابع والعشرين من يوليو.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.86% إلى 1747.70 دولار للأوقية.

ويتوقع محللون أسبوعا متذبذبا في “وول ستريت” لا سيما مع ترقب كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال ملتقى Jackson Hole الاقتصادي السنوي.

من ناحية أخرى، قفز الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأمر الذي ضغط على أسعار المعادن النفيسة لا سيما الذهب.

وانخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.41% إلى 18.948 دولار للأونصة بعد انخفاضها إلى أقل مستوى في أربعة أسابيع خلال وقت سابق بالجلسة.