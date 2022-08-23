انت الان تتابع خبر فلس الريف .. تفاصيل تعديلات الحكومة للتيار الكهربائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الثلاثاء، في تصريح صحفي، تفاصيل التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء اول من امس، على أسس رفع قدرات محطات التحويل التي تم انشاؤها على حساب فلس الريف، وإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.



واكد الوزير الخرابشة، أهمية التعديلات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم ومواكبة التطور العمراني والتوسع السكاني في المملكة.



وقال ان تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف تاتي في ضوء سعي الوزارة لتحسين وتبسيط خدماتها واجراءاتها ومراجعة الاسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للتمكن من خدمة المواطنين ضمن الغايات الرئيسة لفلس الريف.وعن هذه التعديلات قال انها تشمل ايصال التيار الكهربائي للتجمعات المكونة من خمسة منازل بحد أدنى بمعدل كلفة للمنزل الواحد (3000) دينار من قيمة أعمدة الجهد المنخفض فقط. ويتحمل فلس الريف مبلغ (3000) دينار عن كل منزل من التجمع من تكاليف محطات التحويل وخط الجهد المتوسط إذا ما كان هناك حاجة إلى تركيب خط جهد متوسط ومحطات تحويل.اي تم بموجب التعديلات رفع مبلغ الدعم من 3000 دينار الى 6000 دينار.



وفيما يتعلق بالتعديلات التي طالت (إنارة الشوارع المؤدية الى المقابر) فقد تم تعديل البند الخاص بإنارة الشوارع المؤدية للمقابر بغض النظر عن الصفة التنظيمية (بدلا من الشوارع المؤدية للمقابر خارج التنظيم) وبكلفة مالية مقدارها (10,000) دينار للمقبرة الواحدة والباقي على حساب الجهة المستفيدة.



وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة برفع قدرات محطات التحويل التي تم انشاؤها على حساب فلس الريف قال الوزير الخرابشة انها جاءت نتيجة للتوسع العمراني في مختلف مناطق المملكة وبالتحديد المناطق التي تمت خدمتها على حساب فلس الريف خاصة وذلك لتقوية التيار الكهربائي المغذي لمنازل المواطنين.



وقال ان التعديل شمل رفع قدرات محطات التحويل التي تم انشاؤها على حساب فلس الريف خلال العشرة اعوام الاخيرة ” وذلك لمعالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي.