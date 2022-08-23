انت الان تتابع خبر أسعار الذهب .. خبير ينصح بالشراء الفوري قبل الإرتفاع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد السوق المحلي لأسعار الذهب، حالتين ثابتتين على أسعار الذهب منذ فترة تزيد عن اسبوعين، بين انخفاض واستقرار على الاسعار، ودون ارتفاع في هذه الفترة.



وقال الخبير والمتابع للشؤون لشؤون الذهب المحلية، مأمون القضاة، لـ "صحيفة السوسنة" إن:" أسعار الذهب تحافظ منذ فترة على انخفاض واستقرار دون ارتفاع، مشيرا الى ان ذلك يرتبط بعدة عوامل محلية وعالمية".



وبين أن أسعار الذهب العالمية تختلف بارتفاعها وانخفاضها عن أسعار الذهب العالمية، ومؤكدا أن عوامل بينها أسعار الدولار والنفط، ورفع الفائدة كلها عوامل تشترك بين أسعار الذهب المحلية والعالمية.



ونصح القضاة، الراغبين والمقبلين على الزواج بالشراء الفوري للذهب على تسعيرته الحالية، مشيرا الى ان السعر قد يرتفع في الوقت القريب وفق تحليله ونظرته الشخصية.أفادت النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات، باستقرار أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,50 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41,90 و 31,60 دينارا على التوالي.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

