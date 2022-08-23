انت الان تتابع خبر خصوصا بالصيف .. الطاقة تدعو للاستخدام الأمثل للطاقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في دليل حفظ وترشيد استهلاك الطاقة المنشور على موقعها الإلكتروني، أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتجنب هدرها في مختلف مجالات استهلاكها، ولا سيما خلال الفترات التي ترتفع فيها الأحمال الكهربائية في فصل الصيف.وبحسب الدليل، فإن الاستخدام الأمثل للطاقة يمكننا من الحصول على كفاءة عالية بأقل طاقة ممكنة، واستخدام الأجهزة والمعدات بأعلى كفاءة.ودعا الدليل إلى إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الهواء الساخن إلى الداخل، والحرص على سد الثقوب لمنع دخول الهواء الساخن بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ ومراوح الشفط وأي أماكن أخرى تمر فيها الأسلاك والأنابيب من خلال الجدران، إضافة إلى إسدال الستائر للنوافذ لمنع دخول أشعة الشمس أثناء عمل جهاز التبريد، وتركيب النوافذ من الزجاج العاكس للحرارة والمزدوج لتقليل انتقال الحرارة إلى داخل الغرفة.وركز الدليل على الاهتمام بتنظيف فلتر أجهزة التكييف، فمن الصعب أن يمر الهواء خلال فلاتر غير نظيفة وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك، والتأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.وشدد الدليل الإرشادي على ضبط ثرموستات المكيف (جهاز ضبط الحرارة) عند درجة 24 مئوية، وهي الدرجة الأنسب للتبريد المريح، حيث إن ضبط درجة حرارة المكيف لدرجات حرارة أقل من درجة الحرارة المريحة سيزيد من استهلاك الطاقة بنسبة قد تصل إلى 5% لكل درجة.ودعا إلى اختيار القدرة المناسبة لجهاز التكييف المناسب للمساحة المراد تبريدها وتظليل المكيف من الخارج إن أمكن والذي يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة، وعند شراء مكيف جديد يفضل أن يكون بناء على كفاءته في استهلاك الطاقة والبحث عن المكيفات التي تحمل ملصق الطاقة.