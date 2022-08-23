انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022: الحديد نزل أكثر من 300 جنيه والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17787 جنيهًا، بتراجع 339 جنيهًا. 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18196 جنيهًا، بتراجع 157 جنيهًا. 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1443 جنيهًا، بتراجع 9 جنيهات 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن

رياض - احمد صلاح - تتراجعت اينت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الأثنين حيث وصله سعره في البنوك إلي 19.15 جنيه,