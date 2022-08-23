أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء : الفراخ سابت السوق خالص

انت الان تتابع خبرأسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء : الفراخ سابت السوق خالص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من عدم الاستقرار في هذه الأيام، حيث أنها ترتفع بشكل مفاجئ في أيام، ثم تنخفض مرة أخري دون أي مقدمات.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 35.53 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 54.95 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.72 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الثلاثاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:30 بيضة”:71.9 جنيه،

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 69.52 جنيه

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 69.45 جنيه، بزيادة 9.52 جنيه.