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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القمة العربية الخماسية تناقش الاستغلال الأمثل للمجالات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 01:09 صباحاً - دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، كلا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوى خاص.
وأعرب الرئيس عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.
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