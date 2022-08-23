مال وأعمال

احتياطي النفط الاستراتيجي لأمريكا يهبط لأدنى مستوى منذ يناير…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر احتياطي النفط الاستراتيجي لأمريكا يهبط لأدنى مستوى منذ يناير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 01:09 صباحاً - – أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 8.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس.

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وبحسب البيانات، هبطت مخزونات الخام في احتياطيات الطوارئ إلى 453.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ يناير 1985.

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والكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي والبالغة 8.1 مليون برميل هي الأكبر منذ نهاية أبريل.

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس خطة لإطلاق مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة التي ساهمت في زيادات حادة في التضخم.

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واقترحت وزارة الطاقة إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالسماح له بالدخول في عقود لشراء النفط على مدار سنوات في المستقبل بأسعار ثابتة محددة مسبقا. وقالت الإدارة إنها تعتقد أن تلك الخطة ستساعد في تعزيز إنتاج النفط المحلي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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