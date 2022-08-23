الرئيس التنفيذي لشركة أديداس يعتزم التنحي مبكرا عن منصبه عام…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 01:09 صباحاً - وكالات – صرح كاسبر رورستد، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوات الرياضية الألمانية أديداس، بأنه سيغادر منصبه في العام القادم قبل الموعد المخطط، وأن الشركة بدأت بالفعل في البحث عمن سيخلفه في المنصب.

وصرح رئيس مجلس الإدارة، طوماس رابي، في بيان: “بعد 3 سنوات من التحدي تخللها تداعيات اقتصادية لجائحة كورونا وتوترات جيوسياسية، حان الوقت للبدء في ضخ دماء جديدة في منصب الرئيس التنفيذي وتمهيد الطريق نحو إعادة الانطلاق”.

ومن جانبه، صرح رورستيد، الذي انضم إلى شركة أديداس منذ عام 2016، بأن الشركة في حاجة لبذل جهود كبيرة من أجل تجاوز التحديات التي واجهتها في السنوات القليلة الماضية.