مال وأعمال

أزمة الغاز تخفض اليورو لما دون مستوى التعادل مع الدولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أزمة الغاز تخفض اليورو لما دون مستوى التعادل مع الدولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 11:13 مساءً - – انخفض اليورو لما دون مستوى التعادل مع الدولار لفترة وجيزة يوم الاثنين ويحوم حول أدنى مستوى في خمسة أسابيع بفعل مخاوف متعلقة بتوقف إمدادات الغاز الأوروبية لمدة ثلاثة أيام هذا الشهر مما قد يفاقم أزمة الطاقة.

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كما انخفض اليوان الصيني لأقل مستوى فيما يقرب من عامين بعد أن خفض المركزي أسعار الفائدة على الاقتراض.

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وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية المنافسة، ارتفاعا حادا ليصل لأعلى مستوى منذ منتصف يوليو مع تكرار مسؤولي البنك المركزي المصري الأمريكي لموقفهم المتعلق بتشديد السياسة النقدية قبل ندوة جاكسون هول المقررة هذا الأسبوع.

وتحمل اليورو والإسترليني الضغط الناشئ عن عمليات البيع مقابل الدولار بعد أن أعلنت روسيا في وقت متأخر من مساء الجمعة وقف إمدادات الغاز لأوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم1 لمدة ثلاثة أيام في نهاية هذا الشهر.

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وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة في أحدث التعاملات 0.4% إلى 1.0001 دولار وتراجعت لفترة وجيزة لأدنى مستوى منذ منتصف يوليو عند 0.99895 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني لمستوى منخفض جديد في خمسة أسابيع مسجلا 1.17875 دولار إذ سلطت أزمة الطاقة الضوء أكثر على مشاكل تكلفة المعيشة في بريطانيا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.25% إلى 108.42 ملامسا أعلى مستوى منذ 15 يوليو.

كما ارتفع الدولار إلى 6.8436 يوان في التعاملات المحلية للمرة الأولي منذ سبتمبر 2020 بعد أن خفض المركزي الصيني أسعار الفائدة على الاقتراض لعام ولخمسة أعوام كما كان متوقعا.

كما بلغ الدولار 6.8645 يوان في المعاملات الخارجية وهو أيضا أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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