261.4 مليون دولار التبادل التجاري بين الأردن ومصر 2022

انت الان تتابع خبر261.4 مليون دولار التبادل التجاري بين الأردن ومصر 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصرية، الاثنين، عن ارتفاع قيمة المستوردات الأردنية من مصر لتصل إلى 198.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.



وبلغت قيمة الصادرات الأردنية 62.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 41.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.2%، وسجلت قيمة التبادل التجاري بين الأردن ومصر 261.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 221.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.1%.



أهم مجموعات سلعية استوردتها المملكة من مصر خلال الربع الأول من عام 2022:1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 56.9 مليون دولار.



2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 15 مليون دولار.



3. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 12.7 مليون دولار.



4. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 12.5 مليون دولار.



5. محضرات خضر بقيمة 9.3 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية صدرتها الأردن إلى مصر خلال عام 2021:



1. أسمدة بقيمة 41.8 مليون دولار.



2. ورق بقيمة 2.5 مليون دولار.



3. منتجات الصيدلة بقيمة 2 مليون دولار.



4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.4 مليون دولار.



5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.4 مليون دولار.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.



وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 56.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 58.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020، بنسبة انخفاض قدرها 2.9%.



وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية 2021.

