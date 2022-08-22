انت الان تتابع خبر حساب للتكافل الاجتماعي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل المزمع عرضه على مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في نهاية آب الحالي سيعمل على إنشاء حساب للتكافل الاجتماعي لغايات متعددة.

وأضافت المؤسسة في بيان صحفي الاثنين: إن من أهم غايات إنشاء حساب التكافل، تمويل التعليم العالي لأبناء المشتركين والمتقاعدين، وتمويل إضافة المدد لغير المقتدرين والغايات الأخرى التي سيتم إقرارها بموجب تعليمات تصدر عن مجلس إدارة المؤسسة وتحاكي الاحتياجات الإنسانية للمشتركين والمتقاعدين.

وبينت المؤسسة أن موارد هذا الحساب ستكون بشكل أساسي من خلال اقتطاع رمزي من كل مشترك ومتقاعد، بالإضافة للتبرعات التي ترد إلى هذا الحساب وموارد أخرى سيحددها القانون.





