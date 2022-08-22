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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تهبط 4% بفعل مخاوف تباطؤ اقتصادي يقوض الطلب على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:12 مساءً - – هبطت أسعار النفط 4% خلال التعاملات يوم الاثنين، منهية ثلاث جلسات من المكاسب، بفعل مخاوف بأن زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية ربما تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقوض الطلب على الوقود.
وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر 4.10% إلى 92.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش.
وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر، التي ينقضي تداولها مع نهاية جلسة يوم الاثنين، إلى 86.60 دولار للبرميل.
وقلص الخامان القياسيان خسائرهما بعض الشيء في وقت لاحق ليجري تداول برنت عند 93.10 دولار للبرميل والخام الأمريكي عند 87.25 دولار.
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