الصادرات الزراعية الأوكرانية قد ترتفع إلى 4 ملايين طن في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 09:11 مساءً - – قال نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني يوم الاثنين إن من المرجح أن ترتفع الصادرات الزراعية الأوكرانية، إلى نحو أربعة ملايين طن في أغسطس من ثلاثة ملايين طن في يوليو ، بفضل الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لرفع الحصار عن الموانئ البحرية الأوكرانية.

وفي تصريحات أذاعها التلفزيون، قال دنيس مارتشوك، الذي يمثل مجلسه المنتجين الزراعيين، إن المزارعين الأوكرانيين سيظلون يواجهون نقصا في التمويل، وإن ثلثهم لن يشاركوا في موسم الزراعة الشتوي لعام 2022 / 2023 في وقت لاحق من الشهر الجاري على الرغم من فرص التصدير الجديدة.

وهبطت الصادرات الزراعية الأوكرانية منذ الغزو الروسي للبلاد وقيام روسيا بإغلاق موانئها على البحر الأسود الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الأغذية العالمية وأثار مخاوف من أزمات غذائية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي نهاية يوليو تم رفع الحصار عن ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

لكن رغم إعادة فتح الموانئ ظلت الصادرات الزراعية الأوكرانية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب عندما صدرت أوكرانيا ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا.

وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021 / 2022 الذي انتهى يوم 30 يونيو بنسبة 8.5 في المئة إلى 48.5 مليون طن بفضل شحنات قوية قبل الغزو الروسي الذي بدأ يوم 24 فبراير .

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد 50 مليون طن على الأقل من الحبوب هذا العام بالمقارنة بمحصول قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021.

ويرجع السبب في ذلك إلى الاحتلال الروسي لأجزاء من الأراضي الأوكرانية وانخفاض الإنتاج.