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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر في مرحلة المفاوضات النهائية لتمويل جديد من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 08:05 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال رد الدكتور مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على أسئلة الشباب المشاركين في “ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022″، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
واستعرض رئيس الوزراء أبرز الملفات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة، موضحا أن مصر تبنت برنامج الإصلاح الاقتصادي وحققت بفضله معدلات نمو كبيرة لولا أزمتي “كورونا” والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تدرك جيدا أن السياحة تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن مصر تعمل على الانتهاء من مجموعة من المشروعات السياحية المهمة وأبرزها مشروع المتحف المصري الكبير.
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