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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سيتي بنك يتوقع تجاوز التضخم في بريطانيا 18% خلال يناير 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 06:11 مساءً - العربية نت _ توقع سيتي بنك أن يتجاوز معدل التضخم في بريطانيا 18% في يناير 2023، ليبلغ أعلى مستوى له منذ نحو 50 عاما مع ارتفاع أسعار الغاز.
ورجح البنك رفع سقف أسعار الطاقة للفرد إلى 4567 جنيها إسترلينيا سنويا في يناير ، ثم إلى 5816 جنيها إسترلينيا في أبريل، أي أعلى بنحو 200% من المستويات الحالية.
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