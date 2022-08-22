سيتي بنك يتوقع تجاوز التضخم في بريطانيا 18% خلال يناير 2023

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 06:11 مساءً - العربية نت _ توقع سيتي بنك أن يتجاوز معدل التضخم في بريطانيا 18% في يناير 2023، ليبلغ أعلى مستوى له منذ نحو 50 عاما مع ارتفاع أسعار الغاز.

ورجح البنك رفع سقف أسعار الطاقة للفرد إلى 4567 جنيها إسترلينيا سنويا في يناير ، ثم إلى 5816 جنيها إسترلينيا في أبريل، أي أعلى بنحو 200% من المستويات الحالية.