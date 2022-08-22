عشماوي: بحث إمكانية تخزين غلال أخرى بالصوامع بخلاف الأقماح…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن بحث إمكانية تخزين غلال أخرى بالصوامع بخلاف الأقماح بالتعاون مع جهات أجنبية، كما سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة التوسع في إنشاء صوامع حقلية جديدة.

وأضاف عشماوي، على هامش حفل توقيع عقود إنشاء 3 مناطق لوجستية وتجارية، اليوم، أن هناك احتياطي أمن من السلع الاستراتيجية تكفي احتياجات المواطنين لفترة تتخطى 6 أشهر مقبلة.