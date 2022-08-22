تعرف على ترتيب الدول العربية من حيث متوسط الراتب الشهري.. ومفاجأة بشأن مصر - كورة في العارضة

متوسط الرواتب في دول العالم العربي والاجنبي

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عربياً بمتوسط ​​راتب 1،888 دولار، حيث تحتل الكويت المرتبة 26 في العالم بمتوسط ​​دخل شهري قدره 1،854.45 دولار، حيث تحتل البحرين المرتبة 28 على مستوى العالم بمتوسط ​​قيمته 1728.74 دولارًا أمريكيًا، بينما تحتل عُمان المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي والمرتبة 30 على مستوى العالم بمتوسط ​​قيمة يبلغ 1،626.64 دولارًا أمريكيًا.

رواتب دول العالم

ويحتل لبنان المرتبة 47 في العالم بمتوسط ​​دخل شهري قدره 837 دولاراً أو أكثر، وفلسطين في المرتبة الثامنة عربياً، والمرتبة 52 في العالم بمتوسط ​​دخل شهري قدره 778 دولاراً، ويحتل الأردن والعراق المرتبة 61 و 62 في العالم مع رواتب حوالي 600 دولار، ويحتل المغرب المرتبة الأولى بين الدول العربية الإفريقية، والمرتبة 86 على مستوى العالم بمتوسط ​​راتب 385 دولارًا، تليها تونس والجزائر، بينما احتلت مصر المرتبة الأخيرة بين الدول العربية في القائمة، حيث احتلت المرتبة 100 على مستوى العالم بمتوسط ​​دخل شهري قدره 219 دولارًا.