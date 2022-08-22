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تعرف على ترتيب الدول العربية من حيث متوسط الراتب الشهري.. ومفاجأة بشأن مصر - كورة في العارضة

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رياض - احمد صلاح - بمتوسط ​​دخل شهري قدره 6142 دولارًا، تتمتع سويسرا بأعلى متوسط ​​دخل في العالم وفقًا للمجلة الأمريكية CEOs World، وفي العالم العربي، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى والخامسة على مستوى العالم بمتوسط ​​دخل شهري يبلغ 3663 دولارًا أمريكيًا، وقطر في المرتبة 11 عالميًا بمتوسط ​​دخل شهري يبلغ 3،168 دولارًا أمريكيًا، وهي تعد متوسط كافة الرواتب في بعض الدول العربية والاجنبية وفقًا لما حددة المجلة.

متوسط الرواتب في دول العالم العربي والاجنبي

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عربياً بمتوسط ​​راتب 1،888 دولار، حيث تحتل الكويت المرتبة 26 في العالم بمتوسط ​​دخل شهري قدره 1،854.45 دولار، حيث تحتل البحرين المرتبة 28 على مستوى العالم بمتوسط ​​قيمته 1728.74 دولارًا أمريكيًا، بينما تحتل عُمان المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي والمرتبة 30 على مستوى العالم بمتوسط ​​قيمة يبلغ 1،626.64 دولارًا أمريكيًا.

رواتب دول العالم

ويحتل لبنان المرتبة 47 في العالم بمتوسط ​​دخل شهري قدره 837 دولاراً أو أكثر، وفلسطين في المرتبة الثامنة عربياً، والمرتبة 52 في العالم بمتوسط ​​دخل شهري قدره 778 دولاراً، ويحتل الأردن والعراق المرتبة 61 و 62 في العالم مع رواتب حوالي 600 دولار، ويحتل المغرب المرتبة الأولى بين الدول العربية الإفريقية، والمرتبة 86 على مستوى العالم بمتوسط ​​راتب 385 دولارًا، تليها تونس والجزائر، بينما احتلت مصر المرتبة الأخيرة بين الدول العربية في القائمة، حيث احتلت المرتبة 100 على مستوى العالم بمتوسط ​​دخل شهري قدره 219 دولارًا.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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