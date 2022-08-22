وزيرا الطيران المدني والآثار يبحثان آليات تنشيط الحركة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 05:07 مساءً - التقي الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة حيث استعرض الوزيران عدداً من الملفات الهامة فى مقدمتها آليات تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة الجوية والسياحية وتشغيل نشاط الطيران منخفض التكاليف بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

شارك في حضور اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار وعدد من قيادات الوزارتين.

وخلال اللقاء أشاد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بدعم القيادة السياسية والدولة المصرية لقطاعي الطيران والسياحة وتشجيع الاستثمارات كونهما محورين رئيسيين لدعم الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين بشأن تشغيل نشاط الطيران منخفض التكاليف، مؤكدا أن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات وزارة الطيران.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أنه تم التوافق على عدد من الضوابط منها بدء التشغيل بـعدد من الطائرات كمرحلة أولى على أن يتم زيادة العدد تدريجياً في ضوء نتائج التشغيل وتقييم التجربة مع الاستعانة بطائرات ذات طراز حديث منخفض الانبعاثات مع توافر الحجز عبر المنصات الإلكترونية.. مشيراً إلى أنه جارى اتخاذ إجراءات الحصول على أفضل العروض التي تتماشى مع طبيعة نشاط الطيران منخفض التكاليف.

ومن جانبه أكد أحمد عيسي أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، مشيراً إلى أهمية التعاون والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع السياحي للنهوض به وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري بما يليق بسمعة مصر سياحياً ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى وجود تكامل واسع بين عمل الوزارتين ولا سيما في ظل أهمية الطيران في ربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض مؤكدا أهمية إطلاق العديد من المبادرات المشتركة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية والتي من بينها الطيران المنخفض التكاليف الذي سيتم تشغيله بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وله فائدة ودور كبير في فتح مقاصد سياحية جديدة وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بصورة كبيرة من مختلف دول العالم.