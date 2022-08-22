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رياض - احمد صلاح - وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مذكرة تعاون مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، لغايات تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.



وحسب بيان للجمعية الاثنين، تهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال، ما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية بين البلدين وتبادل المعلومات الاستثمارية وتبادل زيارات الوفود التجارية.



وتعتبر مذكرة التفاهم التي وقعها أمين سر الجمعية العين المهندس عبد الرحيم البقاعي، والأمينة العامة للكونفدرالية فتيحة بن شوبة، خطوة مهمة لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المستويات والهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات الجزائرية والاستفادة من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.



وأكد البقاعي أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على تفعيل دورها في تعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة واستقطاب الاستثمارات الجزائرية وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال من كلا البلدين للتشبيك بينهم وإقامة شراكات بمختلف القطاعات الاقتصادية.



وأشار إلى أن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع لتوسيع أنشطة الأعمال التجارية والاستثمارية ودخول الصناعات الأردنية بشكل أكبر إلى السوقين الجزائرية والافريقية.



وأوضح العين البقاعي أن الجمعية تسعى إلى وضع خطة عمل مشتركة تستهدف عقد اللقاءات المستمرة بين الجانبين لتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.





