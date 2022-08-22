انت الان تتابع خبر توضيح مهم للضمان حول حصة المطلقات والأرامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسمح مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي للإناث في حالتي الطلاق أو الترمل بعد وفاة المورث "الوالد أو الأخ" بالحصول على حصتهن المستحقة، وفق الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، الاثنين.وأضاف المجالي، لـ "المملكة"، أن التعديل المتعلق بالورثة من الإناث سيشمل جميع الحالات السابقة لإقرار القانون وستصرف حصصهن اعتبارا من إقراره وبأثر فوري."القانون المعمول به حاليا لا ينص على حصول الإناث والاخوات المتزوجات على حصتهن من الراتب المورث في حال الطلاق أو الترمل بعد وفاة مورثهم"، وفقا للضمان.ورجح عرض مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي على مجلس إدارة المؤسسة نهاية الشهر الحالي؛ لاستكمال مراحل اقراره الدستورية.