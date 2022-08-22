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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: استلام 25 ألف طن أرز هندي أوائل سبتمبر المقبل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 04:09 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مخزون الأرز يكفي لمدة 3.3 شهر، مشيرا إلي وصول كمية 30 ألف طن من الأرز الهندي ومن المنتظر وصول 25 ألف طن آخرين بداية سبتمبر المقبل.
وأضاف المصيلحي، على هامش توقيع عقود إنشاء 3 مناطق لوجستية وتجارية، اليوم، أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة العليا الأرز اليوم ومناقشة القواعد التي سيتم استلام الأرز من المزارعين بها خلال الموسم الحالي.
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