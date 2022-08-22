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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انتهاء مراجعة قواعد صرف الزيادة الاستثنائية على بطاقات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن انتهاء مراجعة البيانات والمحددات الخاصة بمستحقي صرف الزيادة الاستثنائية والتي سيتم صرفها اعتبارا من أول سبتمبر المقبل لمدة 6 أشهر.
وأضاف في تصريحات له اليوم على هامش توقيع عقود مناطق لوجستية وتجارية وتخزينية بمحافظات السويس وكفر الشيخ والدقهلية، أنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع المحددات والأسس التي سيتم عليها صرف الزيادة موضحا أن اللجنة تضم وزارات التموين والمالية والتضامن الاجتماعي وائتلاف الجمعيات الأهلية وكافة الجهات المعنية.
وأكد وزير التموين، أن اجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 8.1 مليون بطاقة بواقع 9.1 مليون أسرة، بنحو 36 مليون مستفيد أغلبهم من الأسرة الواحدة، لافتا إلى أنه سيتم إضافة 100 جنيها على البطاقة التي تضم الأسرة الواحدة و200 جنيه للبطاقة التي تضم اسرتين أو 3 أسر وإضافة 300 جنيها للبطاقات التي تضم أكثر من 4 أسر وتبلغ عددهم 961 بطاقة.
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