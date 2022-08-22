وزير التموين: الزيادة الاستثنائية على بطاقات الدعم محددة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن الزيادة الاستثنائية على بطاقات التموين محددة بسلع معينة تكون مدونة على قاعدة بيانات البطاقة التموينية، حيث سيتم صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

وأضاف المصيلحي، أنه سيتم صرف 2 كليو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد و2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

وأكد وزير التموين، أنه سيتم صرف عبوة مكرونه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.