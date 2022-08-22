وزير التموين: إنشاء صوامع توشكى على مرحلتين بسعة 500 ألف طن…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه من المقرر تنفيذ صوامع تخزين جديدة في توشكى تصل سعتها التخزينية إلى نحو 500 ألف طن قمح.

وأضاف المصيلحي، على هامش توقيع عقود إنشاء 3 مناطق لوجستية وتجارية، اليوم، أنه سيتم تنفيذ الصوامع على مرحلتين الأولى بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح، والثانية بسعة تخزينية 200 ألف طن.

وأكد وزير التموين، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى تبلغ 860 مليون جنيه تمويل محلي و38 مليون دولار تمويلات من البنك الدولي، موضحاً أنه الترسية على الشركة المنفذة، استعداداً للبدء في أعمال التنفيذ.

وأوضح أن هناك صوامع أخرى يتم العمل على تنفيذها في مشروع “مستقبل مصر”، تصل سعتها التخزينية إلى نحو 120 ألف طن، مشيراً إلى أنه تم أيضاً ترسية أعمال تلك الصوامع على الشركات المنفذة.

ونوه وزير التموين أن خطة الدولة للتوسع في إقامة المزيد من الصوامع، وخاصة بالمناطق التي تشهد توسعات في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك سعياً لإتاحة سعات تخزينية إضافية، تسهم في المحافظة على مخزون المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاقد منها.