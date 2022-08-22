عشماوي: التفاوض مع سلاسل تجارية ألمانية واماراتية للاستثمار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إنه جاري التفاوض مع سلسلة تجارية ألمانية شهيرة خلال الفترة الحالية لتنفيذ استثمارات في مصر من خلال إنشاء فروع لتلك السلاسل محليا.

وأضاف عشماوي، على هامش حفل توقيع عقود إنشاء 3 مناطق لوجستية وتجارية، اليوم، أنه الاستمرار والتفاوض مع سلاسل تجارية إماراتية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.