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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عشماوي: التفاوض مع سلاسل تجارية ألمانية واماراتية للاستثمار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إنه جاري التفاوض مع سلسلة تجارية ألمانية شهيرة خلال الفترة الحالية لتنفيذ استثمارات في مصر من خلال إنشاء فروع لتلك السلاسل محليا.
وأضاف عشماوي، على هامش حفل توقيع عقود إنشاء 3 مناطق لوجستية وتجارية، اليوم، أنه الاستمرار والتفاوض مع سلاسل تجارية إماراتية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
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