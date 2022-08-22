مال وأعمال

اللجنة العليا للأرز تجتمع اليوم لوضع ضوابط التوريد المحلي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اللجنة العليا للأرز تجتمع اليوم لوضع ضوابط التوريد المحلي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 02:10 مساءً - إسلام سالم _ قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي ، إن الاحتياطي الاستراتيجي للزيوت يكفي 6 شهور كما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي للسكر نحو 6 أشهر ويبدأ الموسم المقبل لقصب السكر في يناير والبنجر في فبراير.

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وأضاف المصيلحي، في تصريحات له اليوم على هامش توقيع عقود مناطق لوجستية في محافظات الدقهلية والسويس وكفر الشيخ، أن الاحتياطي الاستراتيجي للأرز يكفي 3 شهور بالاضافة إلى استيراد 30 ألف طن من الهند وسيبدأ موسم توريد الأزر قريبا، منوها بأنه سيتم عقد اجتماع اليوم من جانب اللجنة العليا للأرز لوضع الضوابط الخاصة بالتوريد المحلي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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