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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اللجنة العليا للأرز تجتمع اليوم لوضع ضوابط التوريد المحلي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 02:10 مساءً - إسلام سالم _ قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي ، إن الاحتياطي الاستراتيجي للزيوت يكفي 6 شهور كما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي للسكر نحو 6 أشهر ويبدأ الموسم المقبل لقصب السكر في يناير والبنجر في فبراير.
وأضاف المصيلحي، في تصريحات له اليوم على هامش توقيع عقود مناطق لوجستية في محافظات الدقهلية والسويس وكفر الشيخ، أن الاحتياطي الاستراتيجي للأرز يكفي 3 شهور بالاضافة إلى استيراد 30 ألف طن من الهند وسيبدأ موسم توريد الأزر قريبا، منوها بأنه سيتم عقد اجتماع اليوم من جانب اللجنة العليا للأرز لوضع الضوابط الخاصة بالتوريد المحلي
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