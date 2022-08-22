مال وأعمال

عشماوي: طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عشماوي: طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 02:10 مساءً - إسلام سالم _ أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن المناطق التجارية اللوجستية الجديدة المقرر إنشاؤها في محافظات السويس وكفر الشيخ والدقهلية ستوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية وإدارية ومخازن وقاعات عرض للسلع.

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وأضاف عشماوي، خلال حفل توقيع عقود 3 مناطق لوجستية وتجارية، أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع وكذلك المساعدة في استخراج التراخيص، وفترة سماح إن استلزم الأمر، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات أو تحديات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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