سوق تجارية باستثمارات مصرية فرنسية تبلغ 100 مليون يورو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 02:10 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ، إنه تم الانتهاء من دراسات جدوى إنشاء أكبر سوق تجاري بالتعاون مع الجانب الفرنسي للأمور الفنية للمشروع، حتى يمكن طرحه على الشركاء من القطاع الخاص.

وأضاف أن دراسة الجدوى تتضمن الأثر البيئي للمشروع والبنية الأساسية اللازمة وقواعد تنظيم الكيان، منوها بأن تكلفة المشروع تبلغ نحو 100 مليون يورو وسيتم إقامة المشروع في منطقتين الأولى على مساحة 108 فدان والثانية على مساحة 20 فدان بطريق بلبيس حتى تكون مركزا لاستقبال كافة المنتجات وتنظيفها وفرزها وعرضها بالبيع للجملة والتجزئة فضلا عن تجزئتها لقوالب وتصديرها.