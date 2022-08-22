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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: تنفيذ فكرة خلط الدقيق بالذرة صعبة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 02:10 مساءً - إسلام سالم _ كشف وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، صعوبة تنفيذ مقترح خلط الدقيق المدعم بالذرة خاصة وأن توفير كميات كبيرة من المنتج ومراحل تأهيله للخلط ستكلف أموال أكبر من التي سيتم توفيرها.
وأضاف المصيلحي، على هامش حفل توقيع عقود إنشاء 3 مناطق لوجستية وتجارية، أن هناك خلط في الأمور عند البعض فالذرة التي يتم الحديث عن خلطها مع الدقيق تختلف عن التي تستخدم كعلف.
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