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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: دراسة إقامة 3 مناطق تجارية ولوجستية بالبحر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 02:10 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، عن دراسة إقامة 3 مناطق تجارية ولوجستية في محافظات البحر الأحمر وأسوان ومطروح، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وقال المصيلحي، على هامش توقيع عقود إنشاء 3 مناطق لوجستية، أن المنطقة اللوجستية في محافظة البحر الأحمر ستكون في سفاجا وذلك لقربها من الميناء، بحيث تصبح تلك المنطقة ميناء جاف، مضيفا أن المنطقة اللوجستية الأخري ستكون في بمحافظة أسوان بالقرب من المجزر الآلي وستكون مختصة بالتعاقدات التي تتم مع دولة السودان.
وأكد المصيلحي، أنه سيتم أيضا إقامة منطقة تجارية ولوجستية في السلوم بمحافظة مطروح وذلك للتبادل التجاري مع دولة ليبيا.
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