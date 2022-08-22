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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عشماوي: 2.4 مليار جنيه استثمارات 3 مناطق لوجستية جديدة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 01:12 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز سيوقع بعد قليل، عقود إنشاء منطقة لوجستية بالتعاون مع شركة فيرن برو جلوبال بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن المناطق اللوجستية الثلاثة استثماراتها 2.4 مليار جنيه.
وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم توقيع عقود إنشاء منطقة تجارية بمنطقة المنصورة بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدان متخصصة في أنشطة تجارية، بجانب منطقة أخرى بمحافظة السويس على مساحة 2 فدان مع شركة المتحدة.
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