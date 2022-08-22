مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بنسبة 8% وتتجاوز 2700 دولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بنسبة 8% وتتجاوز 2700 دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 01:12 مساءً - سبوتنيك نيوز _ تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 2750 دولارا أمريكيا للمرة الأولى في مارس الماضي، حيث ارتفعت بنحو 8%.

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وقفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول في اليوم الأول من الأسبوع فوق 2800 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات من بورصة لندن ICE.

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وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت شركة جازبروم الروسية أنه سيتم تعليق نقل الغاز عبر “نورد ستريم” لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضاغط الغاز العاملة الوحيدة (GCU) في محطة ضاغط “بورتوفايا” (CS).

افتتحت العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر “وفقًا لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF” التداول عند 2766.5 دولار (+ 9%). اعتبارًا من الساعة 9:16 بتوقيت موسكو، ارتفعت الأسعار بنسبة 12.7% لتصل إلى 2862 دولارا.

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وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 2538.8 دولار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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