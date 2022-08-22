قمة عربية خماسية في العلمين غدا لبحث ملف المشروعات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 12:11 مساءً - العربية دوت نت – تشهد مدينة العلمين الجديدة غدا الإثنين قمة عربية خماسية تجمع قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق، حسب ما ذكرته مصادر مصرية.

وقالت المصادر إن القمة تأتي بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

ومن المقرر أن تشهد القمة بحث ملف القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف المشروعات الاقتصادية المشتركة.

القضايا الدولية والأمن الإقليمي

يأتي هذا بينما استقبل المصري عبد الفتاح السيسي في مطار العلمين صباح اليوم الأحد، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وعقد معه مباحثات ثنائية حول ملفات المنطقة.

وتناولت المباحثات تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

وشهد اللقاء تأكيدا لأهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

وسبق وأن عقدت مصر والأردن والعراق والإمارات قمة في مدينة العقبة بالأردن مارس الماضي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في كل المجالات، بخاصة التجارية والاقتصادية.

وخلال القمة جرى تبادل لوجهات النظر حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات الظروف العالمية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة والتجارة.