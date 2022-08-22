مال وأعمال

خفض أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر خفض أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة في المجمعات الاستهلاكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة في المجمعات الاستهلاكية إلى 72 جنيهًا بدلًا من 79 جنيهًا للكيلو.

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وأشار تقرير تلقاه وزير التموين علي المصيلحي إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية خفضت أسعار اللحوم البرازيلية ‏أكثر من مرة، من 90 جنيها إلى 85 جنيها في عيد الأضحى ‏المبارك، وإلى 79 جنيها ثم 72 جنيه؛ لتخفيف العبء على ‏المواطنين.

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وأكد التقرير ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، ‏والسيارات المتنقلة، وكذلك منافذ جمعيتي، مشيرا إلى وجود ‏مخزون استراتيجي من تلك اللحوم وكذلك من اللحوم الطازجة.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن تخفيض أسعار اللحوم والتخفيضات ‏الموجودة بالسلع بالمجمعات الاستهلاكية تأتي لتخفيف العبء عن المواطنين.

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وأشار إلى وجود ‏تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات يصل إلى 25%، ‏مؤكدا وجود أكثر من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي.

وأكد كمال وجود مخزون استراتيجي من كل السلع يتخطى ‏‏6 أشهر.‏

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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