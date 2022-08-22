دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة في المجمعات الاستهلاكية إلى 72 جنيهًا بدلًا من 79 جنيهًا للكيلو.

وأشار تقرير تلقاه وزير التموين علي المصيلحي إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية خفضت أسعار اللحوم البرازيلية ‏أكثر من مرة، من 90 جنيها إلى 85 جنيها في عيد الأضحى ‏المبارك، وإلى 79 جنيها ثم 72 جنيه؛ لتخفيف العبء على ‏المواطنين.

وأكد التقرير ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، ‏والسيارات المتنقلة، وكذلك منافذ جمعيتي، مشيرا إلى وجود ‏مخزون استراتيجي من تلك اللحوم وكذلك من اللحوم الطازجة.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن تخفيض أسعار اللحوم والتخفيضات ‏الموجودة بالسلع بالمجمعات الاستهلاكية تأتي لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار إلى وجود ‏تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات يصل إلى 25%، ‏مؤكدا وجود أكثر من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي.

وأكد كمال وجود مخزون استراتيجي من كل السلع يتخطى ‏‏6 أشهر.‏