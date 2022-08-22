انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين أغسطس 2022: زيادة أكثر من 200 جنيه والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين أغسطس 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 18126 جنيهًا، بزيادة 245 جنيهًا. 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18353 جنيهًا، بزيادة 128 جنيهًا. 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1452 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 22 أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الأحد حيث وصله سعره في البنوك إلي 19.15 جنيه,