أسعار الأسماك اليوم الأثنين 22 أغسطس 2022: البوري 84 جنيه

انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأثنين 22 أغسطس 2022: البوري 84 جنيهوالان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم الأثنين 22 أغسطس 2022:

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأثنين 22 أغسطس من عام 2022 حالة من الاستقرار في بعض الأنواع، والتراجع في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأحد.

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 33 جنيها.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 84 جنيهًا.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي200 جنيه.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70 جنيهًا،

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 125 جنيهًا، بانحفاض 20 جنيها.

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 84 جنيهًا. .

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.